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НБУ исключил из банковской группы ПУМБ инвесткомпанию «Тессера Капитал»
10:02 03.10.2018 |
Национальный банк исключил из банковской группы ПУМБ инвестиционную компанию "Тессера Капитал".
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передают Українські Новини.
Данное решение принято регулятором 1 октября.
На данный момент в состав группы ПУМБ входит одноименный банк и четыре страховые компании: "АСКА", " АСКА-Життя", "Ильичевская", "АСКО-Донбасс Северный".
ООО "Инвестиционная компания "Тессера Капитал" на 100% принадлежит "СКМ Финанс", конечный бенефициарный собственник - Ринат Ахметов.
Как сообщали Українські Новини, банковская группа ПУМБ создана еще в 2013 году.
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