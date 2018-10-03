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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ исключил из банковской группы ПУМБ инвесткомпанию «Тессера Капитал»

 

Национальный банк исключил из банковской группы ПУМБ инвестиционную компанию "Тессера Капитал".


Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передают Українські Новини.

Данное решение принято регулятором 1 октября.

На данный момент в состав группы ПУМБ входит одноименный банк и четыре страховые компании: "АСКА", " АСКА-Життя", "Ильичевская", "АСКО-Донбасс Северный".

ООО "Инвестиционная компания "Тессера Капитал" на 100% принадлежит "СКМ Финанс", конечный бенефициарный собственник - Ринат Ахметов.

Как сообщали Українські Новини, банковская группа ПУМБ создана еще в 2013 году.
По материалам: Українські Новини
 

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