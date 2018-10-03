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С начала года «Укрнафта» выплатила 1,1 млрд грн просроченного налогового долга
08:19 03.10.2018 |
ПАО "Укрнафта" в период с января по сентябрь 2018 года выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн просроченной налоговой задолженности, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"В этом году "Укрнафта" на регулярной основе выплачивает налоговый долг и уже выплатила 1,1 млрд грн. В целом консервативный план компании предусматривает выплату 1,2 млрд грн долга в 2018 году", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец третьего квартала "Укрнафта" оценивает сумму своей просроченной налоговой задолженности в 10,7 млрд грн.
ГФС оценивает этот показатель в большую сумму.
Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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