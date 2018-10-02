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Акционеры «Авангарда» утвердили финрезультаты-2017 и переназначили аудитора
08:29 02.10.2018 |
Годовое собрание акционеров агрохолдинга "Авангард" 25 сентября утвердило отчеты директоров и аудиторов KPMG Limited (Кипр), а также аудированную финансовую отчетность и годовой отчет компании за 2017 год.
Как говорится в сообщении "Авангарда" на Лондонской фондовой бирже, был одобрен и последний третий пункт повестки дня о повторном назначении и вознаграждении аудиторов.
"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.
По состоянию на конец 2017 года доля компании на рынке промышленно произведенных яиц составляла 29%, а на рынке сухих яичных продуктов - 63%.
Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.
"Авангард" по итогам 2017 года сократил чистый убыток в 7,5 раза - до $7,5 млн. Консолидированная выручка за год уменьшилась на 33% - до $127,9 млн.
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