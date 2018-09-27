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«Кузня на Рыбальском» в августе передала ряд мощностей «Строй-Реновации»
13:52 27.09.2018 |
Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" (Киев) в августе передал ряд своих мощностей компании "Строй-Реновация" (Киев).
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, передают Українськi Новини.
Согласно им, "Строй-Реновации" были переданы ангар, цеха, верфь и другое недвижимое имущество завода площадью 62,767 тыс. кв. м.
Недвижимость была передана 16 августа.
При этом, согласно данным Государственного реестра юридических лиц, основателем "Строй-Реновации" является сам завод "Кузница на Рыбальском" а ее конечными бенефициарами - Президент Петр Порошенко и депутат Верховной Рады Игорь Кононенко.
Как сообщали Українськi Новини, Порошенко решил продать свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском".
В 2017 году по сравнению с 2016 годом судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" увеличил прибыль в 2,2 раза, или на 10,123 млн гривен до 18,621 млн гривен, при этом увеличив чистый доход в 6,6 раза, или на 658,1 млн гривен до 776,2 млн гривен.
В конце марта 2017 года акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО).
2016 год завод "Ленинская кузница", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с прибылью 8,498 млн гривен (убыток предприятия в 2015 году составил 5,535 млн гривен).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод сократил чистый доход в 2,8 раза, или на 185,706 млн гривен до 118,075 млн гривен.
"Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
49% акций предприятия принадлежит Закрытому недиверсифицированному корпоративному инвестиционному фонду "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев).
49% акций предприятия опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал"), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").
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