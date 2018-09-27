«Кузня на Рыбальском» в августе передала ряд мощностей «Строй-Реновации»

Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" (Киев) в августе передал ряд своих мощностей компании "Строй-Реновация" (Киев).

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, передают Українськi Новини.

Согласно им, "Строй-Реновации" были переданы ангар, цеха, верфь и другое недвижимое имущество завода площадью 62,767 тыс. кв. м.

Недвижимость была передана 16 августа.

При этом, согласно данным Государственного реестра юридических лиц, основателем "Строй-Реновации" является сам завод "Кузница на Рыбальском" а ее конечными бенефициарами - Президент Петр Порошенко и депутат Верховной Рады Игорь Кононенко.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко решил продать свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском".

В 2017 году по сравнению с 2016 годом судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" увеличил прибыль в 2,2 раза, или на 10,123 млн гривен до 18,621 млн гривен, при этом увеличив чистый доход в 6,6 раза, или на 658,1 млн гривен до 776,2 млн гривен.

В конце марта 2017 года акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО).

2016 год завод "Ленинская кузница", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончил с прибылью 8,498 млн гривен (убыток предприятия в 2015 году составил 5,535 млн гривен).

В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод сократил чистый доход в 2,8 раза, или на 185,706 млн гривен до 118,075 млн гривен.

"Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

49% акций предприятия принадлежит Закрытому недиверсифицированному корпоративному инвестиционному фонду "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев).

49% акций предприятия опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал"), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").