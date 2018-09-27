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Группа «ТАС» достигла предварительной договоренности о покупке судозавода «Завод «Кузня на Рыбальском»
13:36 27.09.2018 |
Группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (оба - Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы в четверг.
"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - сказали в пресс-службе на официальный запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются. О планах группы "ТАС" по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета Украины", - отметили в пресс-службе.
Как уточняется в ответе на запрос, предварительная договоренность по сделке о покупке акций судозавода достигнута по итогам переговоров между группой "ТАС" и собственником ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
"Группа "ТАС" активно инвестирует в украинскую экономику и рассматривает те инвестиционные проекты, которые соответствуют стратегии ее долгосрочного развития", - отметили в пресс-службе.
ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.
Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев).
В условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Завод также участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.
В 2016 году правительство предоставило ПАО "Ленкузня" право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года. В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера были продлены сроком до 1 января 2021 года.
По данным компании, по итогам 2017 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза (557,36%) - до 776,18 млн грн.
О планах по смене собственника ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" сообщила 25 сентября пресс-служба судозавода. Позже информацию о готовящейся сделке подтвердил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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