Группа «ТАС» достигла предварительной договоренности о покупке судозавода «Завод «Кузня на Рыбальском»

Группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (оба - Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе группы в четверг.

"На данном этапе в Антимонопольный комитет Украины подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском". После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки", - сказали в пресс-службе на официальный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Стоимость и сроки завершения сделки не разглашаются. О планах группы "ТАС" по дальнейшему развитию предприятия будет сообщено после получения решения от Антимонопольного комитета Украины", - отметили в пресс-службе.

Как уточняется в ответе на запрос, предварительная договоренность по сделке о покупке акций судозавода достигнута по итогам переговоров между группой "ТАС" и собственником ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

"Группа "ТАС" активно инвестирует в украинскую экономику и рассматривает те инвестиционные проекты, которые соответствуют стратегии ее долгосрочного развития", - отметили в пресс-службе.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины.

Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев).

В условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Завод также участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В 2016 году правительство предоставило ПАО "Ленкузня" право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года. В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера были продлены сроком до 1 января 2021 года.

По данным компании, по итогам 2017 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 18,62 млн грн, чистый доход возрос в 6,6 раза (557,36%) - до 776,18 млн грн.

О планах по смене собственника ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" сообщила 25 сентября пресс-служба судозавода. Позже информацию о готовящейся сделке подтвердил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.