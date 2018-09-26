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Метро на Виноградарь: АМКУ не согласился снять Киевметрострой с тендера
15:45 26.09.2018 |
АМКУ отклонил жалобу одного из участников торгов на строительство метро на Виноградарь - стройкомпании "Адамант", которая пыталась отменить решение о допуске к аукциону предложения Киевметростроя.
Соответствующее решение АМКУ обнародовано на сайте системы электронных торгов Prozorro.
"Жалобщик сообщал о нарушении Заказчиком порядка проведения Процедуры закупки и просил, в частности, обязать Заказчика отменить решение об отклонении тендерного предложения Заявителя и отменить решение о допуске к аукциону тендерного предложения ПАО "Киевметрострой", - говорится в решении АМКУ.
Отмечается, что АМКУ отказался удовлетворить жалобу компании "Адамант".
"В соответствии с частью пятой статьи 18 Закона Украины "О публичных закупках" орган обжалования принимает решение о прекращении рассмотрения жалобы, в частности, в случае, если заказчиком принято решение об отмене торгов или признании их несостоявшимися, отмене переговорной процедуры, кроме случая обжалования любого из этих решений. ООО "БК "Адамант" в Жалобе не оспаривало решение Заказчика об отмене Процедуры закупки", - указано в решении.
Как сообщалось, в феврале 2018 года городской председатель Киева Виталий Кличко анонсировал открытие метро на Виноградарь через три года. Согласно контракту, подрядчик должен построить две станции - «Мостицкая» и «Проспект Правды». Также планируется строительство участка вилочного ответвления в сторону следующей станции - «Виноградарь».
Ожидаемая стоимость строительства - 5,99 млрд гривен с НДС. Финансирование расходов на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.
Первоначально аукцион был назначен на 27 марта 2018 года, однако неоднократно переносился на 7, 29 мая, 19 июня, 4 июля, 20 августа.
На участие в последнем тендере, который не состоялся, заявки подавали три компании: «Интерстройтоннель» (конечный бенефициар - Владимир Петрук); «Киевметрострой» (конечные бенефициары - Владимир Петренко и Сергей Кияшко) и «Строительная компания «Адамант» (конечные бенефициары - Олег Березовский, Константин Буденный и Андрей Стальной).
В сентябре 2018 года коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» в очередной раз объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии; об этом свидетельствует объявление на сайте государственных закупок Prozorro.
Тендерные предложения можно подавать до 11 октября, аукцион запланирован на 16 ноября.
Победитель будет определен не только по цене, но и по срокам выполнения работ. Станции должны быть построены за 18-26 месяцев.
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