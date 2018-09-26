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Порошенко продает свой завод «Кузница на Рыбальском» - Цеголко
07:44 26.09.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Также он напомнил, что в январе 2016 года П.Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. А в Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами.
"Никаких" аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - подчеркнул С.Цеголко.
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