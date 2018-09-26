Порошенко продает свой завод «Кузница на Рыбальском» - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Фонд Прайм ессетс кэпитал, который управляет активами Петра Порошенко сообщил, что достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацком" отечественному покупателю. В случае, если Антимонопольный комитет предоставит согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также он напомнил, что в январе 2016 года П.Порошенко передал свой самый большой актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild, мировой компании с безупречной репутацией. В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. А в Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами.

"Никаких" аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - подчеркнул С.Цеголко.

