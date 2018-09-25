Инвестгруппа ICU осуществила первые венчурные инвестиции

Инвестгруппа ICU, одна из крупнейших на украинском рынке, вышла на рынок венчурного капитала и осуществила первые пять инвестиций, сообщил директор ICU Роман Никитов.

"Мы только начали инвестировать в этом году. Нам понадобилось несколько лет, чтобы принять это решение... Мы сделали пять инвестиций", - сказал он на "Украинском финансовом форуме" в Одессе, организованном инвестгруппой ICU.

Р.Никитов отметил, что стратегия ICU предполагает инвестиции от $200 тыс. до $1 млн.

"Наша стратегия - поддерживать украинские инновации, инвестировать в компании, которые или основаны в Украине или имеют отношения к Украине, а более широко - к Восточной Европе. Мы инвестируем почти во все сектора, кроме тех, которых мы не понимаем", - добавил он.

Директор ICU подчеркнул, что Украина выделяется наличием значительного количества интеллектуальных и культурных людей. Инвестгруппа намерена раскрыть этот потенциал своими венчурными инвестициями.

Среди перспективных направлений он, в частности, назвал агротех, кибербезопасность, инфраструктурные решения с блокчейном.

Основанная в 2006 году специалистами из ING группа ICU является одной из ведущих в стране по управлению активами: под ее управлением находятся активы свыше $500 млн.

Основными владельцами являются ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

