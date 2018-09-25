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НБУ предоставил рефинансирование Укрэксимбанку на 2,9 млрд гривен
17:46 24.09.2018 |
Национальный банк предоставил рефинансирование Украинскому экспортно-импортному банку на 2,9 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українськi Новини.
21 сентября по результатам тендера НБУ принял решение о предоставлении рефинансирования для Укрэксимбанка в размере 2,9 млрд гривен.
Рефинансирование предоставлено на срок более 30 календарных дней под залог государственных облигаций.
Как сообщали Українськi Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
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