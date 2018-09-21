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КБ «Южное» через суд отменило неплатежеспособность банка «Новый»
08:22 21.09.2018 |
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля» выиграло у Национального банка суд о признании незаконным решения о неплатежеспособности банка «Новый».
Соответствующее решение вынес Окружной админсуд Киева 14 сентября, сообщает FinClub.
КБ «Южное» ранее было собственником существенного участия в банке «Новый» (18,3% акций). 13 июля 2017 года НБУ принял решение о признании банка «Новый» неплатежеспособным.
В июне 2017 года банк «Новый» подал в НБУ план прекращения банковской деятельности, утвержденный акционерами финучреждения. Однако, регулятор отказал банку в согласовании данного плана, приняв решение об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных.
Ключевой акционер банка - КБ «Южное» не согласившись с решением НБУ, подало в суд. Как указал истец, план прекращения банка был подан в НБУ 27 июня. Согласно законодательству, Нацбанк должен был рассмотреть план реорганизации в течение 10 дней (до 11 июля). Однако, как установил суд, план прекращения банка в течение этого срока рассмотрен не был, в связи с чем признал незаконным решение НБУ об отказе в согласовании плана прекращения.
Также суд рассмотрел доводы НБУ о признании банка «Новый» неплатежеспособным из-за снижения регулятивного капитала финучреждения на 12 июля 2017 года ниже 200 млн грн.
По мнению суда, Нацбанк не имел права отказать банку в прекращении деятельности, поскольку на 11 июля еще не действовало требование о минимальном размере регулятивного капитала в 200 млн грн.
Таким образом, суд принял решение признать незаконным решение НБУ о признании неплатежеспособным банка «Новый», а также решение об отказе в согласовании плана реорганизации.
Как сообщалось, после признания неплатежеспособным банка «Новый», в августе 2017 года Сергей Тигипко купил его портфель. ТАСкомбанку были переданы все права и обязанности перед кредиторами и вкладчиками банка «Новый» по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада.
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