Ferrexpo в I полугодии нарастило уплату налогов и сборов в 2,4 раза

Предприятия британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты, по итогам работы в январе-июне 2018 года увеличили уплату налогов и сборов более чем в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - более чем до 1,3 млрд грн (в аналогичном периоде прошлого года - более 535,7 млн грн).

Согласно пресс-релизу компании, в структуре платежей по предприятиям, Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM) перечислил за отчетный период в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1,1 млрд грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM) - более 189,9 млн грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM) - более 5,3 млн грн.

При этом уточняется, что ПГОК в местный бюджет уплатил более 110 млн грн, в областной - более 141 млн грн, в государственный бюджет Украины - свыше 736 млн грн (11%, 14% и 75% соответственно). Единый социальный взнос предприятия превысил 128 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 29,8 млн грн, в областной - более 36,7 млн грн, в государственный - более 97,2 млн грн (18%, 22% и 60% соответственно). Единый соцвзнос предприятия составил более 26,1 млн грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 2,5 млн грн, в областной - более 0,4 млн грн, в госбюджет - более 0,8 млн грн (67%, 11% и 22% соответственно). Единый соцвзнос составил более 1,5 млн грн.

За шесть месяцев ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 661 млн грн, экологический налог - более 49 млн грн, налог на землю - более 29 млн грн, подоходный налог - более 112 млн грн, другие налоги и сборы - более 13,6 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 123 млн грн.

Еристовский ГОК в I полугодии заплатил более 18,7 млн грн экологического налога, НДФЛ - более 23,3 млн грн, другие налоги и сборы - более 11,2 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 110,6 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 6 месяцев текущего года стали земельный налог - более 1,4 млн грн и НДФЛ - более 1,6 млн грн.

Как сообщалось, предприятия Ferrexpo plc по итогам работы в 2017 году увеличили уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней на 62% по сравнению с 2016 годом - до более 1,3 млрд грн (в 2016 году уплачено свыше 816,7 млн грн).

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

