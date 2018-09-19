СГ «ТАС» за восемь месяцев увеличила сбор платежей на 38,1%

Страховая группа "ТАС" за январь-август текущего года привлекла 885,15 млн грн страховых премий, что на 38,1% превышает сумму платежей, собранных страховщиком за восемь месяцев прошлого года.

Как сообщается на сайте СГ "ТАС", более трети поступлений компании - 34,94% - пришлись на полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, по которым в течение восьми месяцев текущего года привлечено 309,26 млн грн платежей, что на 72,7% превышает аналогичный показатель за январь-август прошлого года.

Сумма поступлений по полисам "Зеленая карта" за указанный период достигла 187,7 млн грн, что составляет 21,21% общего объема собранных премий и на 15,5% превышает соответствующий показатель за восемь месяцев 2017 года.

Третье место в портфеле страховщика с долей 16,81% занимает КАСКО. Так, по договорам страхования наземного транспорта за январь-август этого года собрано 148,78 млн грн платежей - это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время сумма премий по договорам добровольного медицинского страхования в сравнении с прошлогодними показателями увеличилась на 22,7%: за восемь месяцев по договорам ДМС было привлечено 60,96 млн грн платежей, что составляет 6,89% общего объема поступлений СГ "ТАС".

В свою очередь, по договорам страхования имущества за отчетный период было собрано 32,75 млн грн премий, по прочим договорам страхования - 145,7 млн грн.

На протяжении восьми месяцев СГ "ТАС" выплатила по заключенным договорам страхования 348,66 млн грн возмещений, что на 53,6% превышает аналогичный показатель прогшлого года прошлого года.

Наибольшая доля выплат страховщика за указанный период - 35,32% - пришлась на обязательную "автогражданку": по полисам ОСАГО в общей сложности возмещено 123,15 млн грн, что на 60,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

В свою очередь, сумма выплат по полисам "Зеленая карта" достигла 92,13 млн грн, что составляет 26,43% общего объема возмещений страховщика и на 48,1% превышает аналогичный показатель за отчетный период прошлого года.

Третье место в портфеле выплат СГ "ТАС" с долей 22,81% занимает КАСКО: по договорам страхования наземного транспорта за восемь месяцев 2018 года компания возместила 79,54 млн грн, что на 46,4% превышает соответствующий показатель за восемь месяцев 2017 года.

По договорам добровольного медицинского страхования Страховая группа "ТАС" выплатила 37,76 млн грн, что составляет 10,83% общего объема возмещений и на 75% превышает аналогичный показатель за отчетный период прошлого года.

В свою очередь, по договорам страхования имущества на протяжении восьми месяцев было выплачено 2,46 млн грн, по прочим договорам страхования - 13,62 млн грн.