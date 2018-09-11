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Представлена новая модификация бронеавтомобиля «Дозор-Б» с улучшенным бронированием
08:25 11.09.2018 |
Весь год шли работы по его доводке и улучшению характеристик, внесения изменений в конструкцию. Также, с учетом опытной эксплуатации в ВСУ первых 10 машин, конструкторы получили информацию о тех элементах, которые нуждались в модернизации.
Конструкторы пока не раскрывают новые характеристики "Дозор-Б" по стойкости, но дали понять, что навесное бронирование дало очень положительный эффект. Ведутся и другие работы по повышению стойкости "Дозор-Б" к выстрелам из РПГ и т. П.
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