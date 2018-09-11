Представлена новая модификация бронеавтомобиля «Дозор-Б» с улучшенным бронированием

В День танкиста на Киевском бронетанковом заводе прошла выставка украинской бронетехники. Среди образцов бронированных машин был продемонстрирован модернизированный "Дозор-Б".

Весь год шли работы по его доводке и улучшению характеристик, внесения изменений в конструкцию. Также, с учетом опытной эксплуатации в ВСУ первых 10 машин, конструкторы получили информацию о тех элементах, которые нуждались в модернизации.

Одной из основных различий в модернизированного "Дозора" стала улучшенная броня. Теперь "Дозор-Б" стал лучше защищен и способен гарантированно выдерживать обстрел из крупнокалиберного оружия. Навесные листы брони усилили жизненно важные зоны, а также десантный отсек.

Конструкторы пока не раскрывают новые характеристики "Дозор-Б" по стойкости, но дали понять, что навесное бронирование дало очень положительный эффект. Ведутся и другие работы по повышению стойкости "Дозор-Б" к выстрелам из РПГ и т. П.