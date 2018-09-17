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«Азовсталь» за 8 мес. нарастила выпуск проката на 9,2%
07:47 17.09.2018 |
Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) в январе-августе 2018 года нарастил производство общего проката, по оперативным данным, на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,689 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали увеличилась на 0,5% - до 2,824 млн тонн, чугуна - на 6,3%, до 2,623 млн тонн.
В августе "Азовсталь", согласно оперативным данным, выпустила 308 тыс. тонн общего проката, 336 тыс. тонн стали, 334 тыс. тонн чугуна.
"Азовсталь" в 2017 году увеличила производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом - до 3,8 млн тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн.
Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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