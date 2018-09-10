Магазины «Колибрис» и «АВС маркет» сменят вывеску на «Эко маркет»

Розничная сеть Эко маркет достигла соглашения с Avanta Group о дальнейшем развитии принадлежащих ей 43 магазинов Колибрис под брендом Эко маркет. Речь идет о развитии торговых точек на условиях франчайзинга, пишет Retailers.

«Западноукраинская группа будет нашим франчайзи и все магазины, которые объединяет Avanta Group, сменят вывеску на «Эко-маркет» - это 43 торговые точки. Смена бренда может начаться уже в октябре», - говорит в комментарии изданию президент Эко-маркета Виктор Повница.

По его словам, стороны обсуждали разные варианты - от продажи, до передачи в управление активов Avanta Group.

Вместе с тем, по данным источников издания, Эко-маркет все же приобрел розничный бизнес Avanta Group. Якобы операционный бизнес и торговые точки отошли компании Повницы.