Финансовые новости
- |
- 10.09.18
- |
- 22:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Магазины «Колибрис» и «АВС маркет» сменят вывеску на «Эко маркет»
10:08 10.09.2018 |
Розничная сеть Эко маркет достигла соглашения с Avanta Group о дальнейшем развитии принадлежащих ей 43 магазинов Колибрис под брендом Эко маркет. Речь идет о развитии торговых точек на условиях франчайзинга, пишет Retailers.
«Западноукраинская группа будет нашим франчайзи и все магазины, которые объединяет Avanta Group, сменят вывеску на «Эко-маркет» - это 43 торговые точки. Смена бренда может начаться уже в октябре», - говорит в комментарии изданию президент Эко-маркета Виктор Повница.
По его словам, стороны обсуждали разные варианты - от продажи, до передачи в управление активов Avanta Group.
Вместе с тем, по данным источников издания, Эко-маркет все же приобрел розничный бизнес Avanta Group. Якобы операционный бизнес и торговые точки отошли компании Повницы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские цены в Украине в августе остались неизменными, за год выросли на 9% - Госстат
|Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире
|Дискредитация экзархов: Как Москва планирует противостоять автокефалии в Украине
|Главными новостями «единого дня голосования» в России стали протесты и аресты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Виннице введен в эксплуатацию завод «Green Cool» по производству холодильного оборудования
|Магазины «Колибрис» и «АВС маркет» сменят вывеску на «Эко маркет»
|«Агротон» купил у «Кернел» Сиверский элеватор на 15 тыс. тонн
|Холдинг Ахметова решил подать в международный суд на Россию
|«АвтоКрАЗ» выиграл тендер «Укргазвыдобування» на поставку 10 бортовых авто
|МТСБУ констатирует неудовлетворительную работу 6 страховщиков во 2-м квартале
Это интересно
|Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
|Vivo V11: смартфон среднего уровня с экранным сканером отпечатков пальцев
|Burberry решила не сжигать непроданный товар
|Дебют смартфона ZTE Nubia Z18: безрамочный экран с вырезом и три камеры
|Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер
|Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
|Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком