Финансовые новости
- |
- 12.09.18
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ММК им. Ильича за 8 мес. нарастил выпуск проката на 6%, чугуна - на 14,9%
07:52 12.09.2018 |
Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.) в январе-августе 2018 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,911 млн тонн.Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за указанный период возросло на 6,7% - до 2,169 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 3,023 млн. тонн.
В августе ММК произвел 240 тыс. тонн общего проката, 272 тыс. тонн стали, 336 тыс. тонн чугуна.
Как сообщалось в отчете группы "Метинвест" за первое полугодие и второй квартал 2018 года, в апреле-июне выплавка чугуна на ММК им. Ильича снизилась из-за планового капитального ремонта доменной печи №3 продолжительностью 17,5 суток.
Вместе с тем отмечалось, что за шесть месяцев стабилизировались поставки сырья на мариупольских меткомбинатах группы, перебои в которых наблюдались в аналогичном периоде прошлого года. Благодаря этому выросло производство стали и товарного чугуна.
ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Держмолодьжитло Сергей Комнатный: Нужно сказать людям, что бесплатного жилья для всех больше не будет
|Доллар на межбанке 11 сентября провалили из-за новой распродажи бизнеса
|Почему уголовное дело Ляшко — плохая новость для Тимошенко
|Заступник міністра фінансів Сергій Верланов: Час реформ у форматі PowerPoint закінчився
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
В РУБРИКЕ
|ММК им. Ильича за 8 мес. нарастил выпуск проката на 6%, чугуна - на 14,9%
|Представлена новая модификация бронеавтомобиля «Дозор-Б» с улучшенным бронированием
|«Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок
|ИнГОК за 8 мес. нарастил производство концентрата на 6,3%
|В Виннице введен в эксплуатацию завод «Green Cool» по производству холодильного оборудования
|Магазины «Колибрис» и «АВС маркет» сменят вывеску на «Эко маркет»
Это интересно
|Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан
|Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ
|США обвиняют в атаке WannaCry северокорейского хакера
|IMAX открыла сертификацию для производителей телевизоров и проекторов
|Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance
|На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций
|Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»