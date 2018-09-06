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Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро
15:39 06.09.2018 |
Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" внедрило видеонаблюдение в вагонах метро.
Об этом говорится в сообщении КП, передают Українські Новини.
"Сегодня в столичном метрополитене презентовали и запустили в работу обновленную видеоинформационную систему. Она предусматривает предоставление пассажиру качественных навигационных данных, креативных роликов о правилах подземки, а также ведение видеонаблюдения в вагонах во время движения поезда", - сказано в нем.
Проект внедрен благодаря инвестициям компании "ТРАНС-МЕДИА", которая занимается рекламой.
Отмечается, что это одна из крупнейших инвестиций частного бизнеса в развитие городской инфраструктуры и общественного пространства Киева.
"Развитие этой системы - возможность повышения качества услуги. Пассажиры будут получать данные о направлении движения, следующих станциях, пересадкиах, а также интересные правила метро и другую необходимую информацию. А видеонаблюдение в вагонах - это дополнительный уровень безопасности во время поездки. Такой проект - хороший пример сотрудничества бизнеса с городом и коммунальным предприятием", - сказал заместитель начальника КП Дмитрий Пеклун.
В целом система будет состоять из 2400 мониторов в вагонах.
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