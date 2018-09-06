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«Эко маркет» начал продажу франшизы
11:02 06.09.2018 |
Сеть супермаркетов "Эко маркет" начала продажу франшизы.
Об этом говорится в сообщении сети, передают Українськi Новини.
"Торговая сеть "Эко маркет" начинает предоставлять услуги по франчайзингу", - сказано в нем.
При этом приоритетным регионом для продажи франшизы в компании считают Западную Украину.
Где откроются первые магазины, компания не уточняет.
Как сообщали Українськi Новини, "Эко маркет" увеличил товарооборот на 13% до 7 млрд гривен в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
"Эко маркет" - всеукраинская сеть супермаркетов, работающая с 2003 года.
По состоянию на начало сентября сеть насчитывает 115 супермаркетов в 34 городах.
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