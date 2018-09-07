Старт большой приватизации: стало известно, когда выставят на продажу «Центрэнерго»

Кабинет министров Украины утвердил график подготовки к приватизации ОАО "Центрэнерго", согласно которому проведение конкурса по продаже пакета акций предприятия состоится в конце ноября этого года.

Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

"К этому времени фонду нужно подготовить рекомендации по цене и условиям продажи. Затем их должны утвердить конкурсная комиссия и Кабинет министров, и в середине октября будет объявлено о проведении конкурса и прием заявок от потенциальных покупателей", - написал он.

По его словам, государство сможет получить средства от продажи пакета акций предприятия ещё в декабре 2018 года.

"Центрэнерго" попала в число объектов большой приватизации на этот год, причем именно с нее планируют начать этот процесс.

Аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young является советником по приватизации "Центрэнерго".