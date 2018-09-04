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Верховный суд отменил арест счетов Укргаздобычи
15:06 04.09.2018 |
Деятельность компании Укргаздобыча остается заблокированной, несмотря на решение Верховного суда Украины. Об этом сказано в сообщении пресс-службы УГД.
30 августа Верховный суд остановил исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 17 августа, согласно которому был наложен арест на денежные средства на всех счетах АО Укргаздобыча, полностью заблокировав деятельность компании.
"Несмотря на это постановление Верховного суда и то, что 31 августа юристы Укргаздобычи подали в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции все необходимые документы для отмены принудительного взыскания, исполнительные действия по выполнению решения Хозяйственного суда г. Киева от 17.08.2017 года государственным исполнителем не остановлено", - сказано в сообщении.
Укргаздобыча настаивает на немедленном исполнении решения Верховного суда.
В компании также надеются, что в ситуации с остановкой исполнительных действий, государственный исполнитель будет действовать так же оперативно, как действовал при открытии производства и наложении ареста.
Как сообщалось, Государственная исполнительная служба заблокировала счета АО Укргаздобыча для взыскания 261 млн грн в связи с нарушением ООО Карпатыгаз.
Компания заявляла, что блокирование счетов ставит под угрозу уплату налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами.
Ранее Стокгольмский арбитраж расторг договор СД по иску Укргаздобычи к ООО Карпатыгаз и его шведскому акционеру Misen Enterprises AB. До этого Укргаздобыча разорвала все договоры о СД, которые лишали компанию возможности пользоваться собственными скважинами, кроме двух договоров, участником которых является Карпатыгаз.
В октябре прошлого года НАБУ подало иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным договор о совместной деятельности между Укргаздобычей, Карпатыгазом и Misen Enterprises со всеми допсоглашениями.
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