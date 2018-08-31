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НБУ в августе оштрафовал Айбокс Банк за нарушения в финмониторинге
12:05 31.08.2018 |
Национальный банк в августе применил к Айбокс Банку (Киев) меры воздействия в виде письменного замечания и штрафа за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
В частности, регулятор оштрафовал Айбокс Банк на 462,2 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга и за непредоставление НБУ в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации, необходимых документов.
Кроме того, НБУ сделал Айбокс Банку письменное замечание за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными общественными деятелями.
Также за неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций регулятора в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодоприобретателем которых являются национальные общественные деятели, лица, связанные с национальными общественными деятелями и за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.
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