Интернет-супермаркет Rozetka арендовал 1,5 тыс. кв. м Главпочтамта в Киеве

ПАО "Укрпошта" 27 августа по результатам электронных торгов заключило с ООО "Розетка.Уа" (оба - Киев) договор аренды 1,5 тыс. кв. м площадей на первом этаже в здании Главпочтамта на Хрещатике в Киеве.

"Победитель соответствующего аукциона определен на площадке "Prozorro.Продажи". В результате торгов цена выросла на 31% от начальной и составила 1,001 млн грн в месяц за аренду 1,510 тыс. кв. м площади. Соглашение заключено сроком на 60 месяцев", - говорится в сообщении "Укрпошты".

Согласно ему, в целом сумма договора за весь период составит более 70 млн грн с учетом ежегодной индексации стоимости аренды, при этом расходы на содержание недвижимости оплачиваются дополнительно к арендной плате, согласно показателям фактического использования.

"Укрпошта" реализует масштабный проект в сфере управления собственным портфелем недвижимости. Впервые компания оптимизирует площадь своих помещений и получит такие значительные средства от аренды - более 70 млн грн в рамках одного договора. От аренды помещения крупнейшим интернет-магазином Украины Rozetka мы также надеемся на синергетический эффект: оформленные здесь покупки можно будет сразу отправлять в любой уголок страны. Для клиентов "Укрпошты" работа отделения Главпочтамта также станет удобнее: все услуги можно получить в одном операционном зале, что сократит время обслуживания", - цитируется в сообщении генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Согласно условиям аукциона, победитель обязан отремонтировать помещения, включая реконструкцию системы электроснабжения, содержать их в надлежащем техническом состоянии в течение срока действия договора аренды.

Как отмечается в сообщении, привлеченные средства "Укрпошта" направит на развитие своей инфраструктуры и сети: открытие новых отделений, обновление материально-технического состояния действующих, улучшение условий труда производственного персонала.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.

