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Запорожский ЖРК за 7 мес. нарастил добычу железной руды на 4,6%, нарастил капинвестиции в 1,8 раза
07:54 31.08.2018 |
Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-июле 2018 года увеличил добычу железной руды, по оперативным данным, на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2 млн 557,6 тыс. тонн (в январе-июле-2017 - 2 млн 444,6 тыс. тонн руды).
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее слово", за семь месяцев текущего года из-за ремонтов в грузовом стволе №2 есть отставание от плана по добыче на 2%.
При этом добытая руда - с высоким содержанием железа - 60,95% (100,2% от плана), потребителям отгружено 2, 601 млн тонн продукции (95,5%).
В июле добыто 406,8 тыс. тонн руды, что составило 100,7% от запланированного, содержание железа в руде достигло 60,87% (100,03% от плана).
Вместе с тем отмечается, что из-за нехватки подвижного состава в прошлом месяце не выполнен план по отгрузке - на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 357,8 тыс. тонн железорудного сырья (87,1%).
По словам директора по строительству и реконструкции ЗЖРК Александра Бадова, интервью с которым опубликовало корпоративное издание, для развития производства, обеспечения вскрытыми и подготовленными запасами руды разработана стратегия строительства, которая охватывает период до 2055 года.
В частности, в 2018 году ведется строительство перекачивающей насосной станции закладочной смеси на Переверзевском месторождении, строительство ДДК грузового ствола №2 (с вводом в эксплуатацию в 2021 году), подготовка очередного пускового комплекса по Южно-Белозерскому месторождению в этаже 940-1040м и ряд других важных проектов.
Кроме того, в текущем году планируется выполнить значительный объем работ по шахте "Эксплуатационная", на дробильно-сортировочной фабрике и других объектах.
"За шесть месяцев текущего года капитальные вложения на ЗЖРК составили 198 млн грн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, в том числе выполнены строительно-монтажные работы на сумму 159 млн грн (больше в 2,6 раза), приобретено оборудование на 35 млн грн, выполнены проектно-изыскательские работы на 4 млн грн", - констатировал А.Бадов.
Как сообщалось, в конце июля автопарк ЗЖРК пополнился новым бульдозером PR744 Litronic немецкой машиностроительной компании Liebherr - одного из ведущих мировых производителей строительной и другой техники.
Ранее со ссылкой на технического директора комбината Сергея Полторащенко сообщалось, что план на 2018 год - 4,550 млн тонн руды с содержанием железа 60,85%.
ЗЖРК в 2017 году практически сохранил добычу железной руды на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн тонн. Среднее содержание железа в руде составило 61,1% (+0,59% от плана).
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".
Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
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