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Cчета «Укргазвыдобування» арестованы
07:52 21.08.2018 |
Государственная исполнительная служба заблокировала счета "Укргазвыдобування" для взыскания 261 миллиона гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте УГВ.
Взыскание проводится в связи с нарушением компанией "Карпатыгаз" (как оператором по договору совместной деятельности) обязательств по договору лизинга перед компанией "Центр финансового лизинга".
"Таким образом, УГВ продолжает терпеть убытки от совместной деятельности в рамках договора с "Карпатыгаз" и Misen Enterprises, который был расторгнут Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 11 июля 2018 года", - подчеркивают в пресс-службе.
По ее данным, "Центр финансового лизинга" подал иск солидарно ко всем участникам договора СД, в то же время по состоянию на сегодня арестованы только счета УГВ.
"Укргазвыдобування" удивлено скоростью принятия решений, как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы относительно выдачи документов, направленных на блокирование счетов и взыскание средств только по одному из участников договора", - отмечается в сообщении.
В компании заявили, что блокирование счетов ставит под угрозу уплату налогов, рентных платежей, заработной платы сотрудникам и обязательств перед контрагентами.
"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Напомним, ранее хозсуд г. Киева постановил взыскать в пользу Сбербанка с ОАО "Укргазвыдобування" 6,72 миллиона долларов и 22,5 миллиона гривен.
Государственная "Укргазвыдобування" была поручителем по договору между банком и "Карпатыгаз". Согласно судебным материалам, ООО "Карпатыгаз" - оператор совместной деятельности между "Укргазвыдобування", ООО "Карпатыгаз" и компанией "Мисен Ентерпрайзес АБ" (Misen enterprises АВ).
В июле 2018 года в "Карпатыгаз" заявили, что в полном объеме погасили перед АО "Сбербанк" задолженность, которая возникла у "Карпатыгаз", как оператора по договору о совместной деятельности.
В августе 2017 года "Укргазвыдобування" заявляло, что ей удалось разорвать 5 договоров о совместной деятельности, еще по трем договорам продолжаются судебные тяжбы, два из которых - договоры с ООО "Карпатыгаз" и один из "Карпатнадраинвест".
В октябре 2016 года Генпрокуратура заявляла о наложении судом ареста на технологическое оборудование объектов нефтегазодобывающей промышленности ООО "Карпатыгаз" - стоимостью около 4 млрд грн - в рамках расследования уголовного производства по фактам присвоения денежных средств должностными лицами ПАО "Укргазвыдобування" совместно с субъектами хозяйствования, действующих на основании договоров о совместной деятельности.
По данным ГПУ, должностные лица одного из крупнейших частных добытчиков газа в Украине - ООО "Карпатыгаз", при осуществлении хозяйственной деятельности по добыче природного газа, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Укргазвыдобування", с 2011 года создали преступные схемы, которые предоставили возможность незаконно присваивать добытый газовый конденсат, занижать налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, налога на прибыль и плату за недра с добытых углеводов.
Шведская "Misen Enterprises AB" и украинское "Карпатыгаз" являются дочерними компаниями "Misen Energy AB" (Швеция). Ранее СМИ сообщали о причастности к этим компаниям Дмитрия Фирташа, Сергея Кацубы и Сергея Курченко, однако в "Карпатыгаз" от этих связей отражаются.
Как сообщала ЭП, с конца 2014 года долю в "Карпатыгаз" имел также экс-нардеп Николай Мартыненко. В 2015 году, когда "Укргазвыдобування" возглавлял близкий к Мартыненко Сергей Костюк, компания подала иск против Украины на 3 млрд долларов.
Экономическая правда
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