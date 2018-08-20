Депутат Рады Ефимов (БПП) договорился о покупке «Донбассэнерго»

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от БПП Максим Ефимов подтвердил покупку одного из крупнейший производителей электроэнергии - компании "Донбасэнерго".

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

На вопрос о том, когда структуры Ефимова войдут в состав прямых или опосредованных акционеров "Донбассэнерго" депутат ответил: "Загадывать по срокам - неправильно. По дорожной карте, которая определена, - в течение полугода".

"В целом договоренность уже достигнута, а формальные процедуры еще не выполнены. Я публичное лицо, и как только это произойдет, это отразится в моей электронной декларации", - сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что структурам Ефимова будет продан весь пакет Януковича и его младшего ситуативного бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций.

В настоящее время этот пакет оформлен на ЧАО "Энергоинвест холдинг".

Как сообщала ЭП, в 2016 году бенефициарами "Энергоинвест холдинга" стали Андреас Церни (Греция) и Роберт Бенш (США).

Настоящее имя Андреаса Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько (Донецк) Ефима Звягильского.

В свою очередь Роберт Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании "Куб-газ" и "Тисагаз".

На момент опосредованного приобретения мажоритарного пакета акций "Донбассэнерго" (в 2015-2016 годах) Церни и Бенш позиционировали себя в роли новых хозяев этой энергокомпании.

Источники ЭП утверждают, что они являлись номиналами, фронтирующими Александра Януковича, который как раз в тот момент испытывал максимальные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

Сегодняшняя сделка, в рамках которой бенефициаром "Донбассэнерго" станет Максим Ефимов, реальна: компания действительно вышла из-под контроля Януковича.

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод "Энергомашспецсталь" (Краматорск), который он контролирует в ситуативном партнерстве с российской государственной группой "Росатом".