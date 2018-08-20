«Укрнафта» спрятала от аукционов газоконденсат на 900 млн грн

По итогам первого полугодия 2018 г. ПАО «Укрнафта» добыло 24 тыс. т газового конденсата, при этом на аукционы из этого объема было выставлено 3,2 тыс. т или 13%. В 2017 г. при добыче на уровне 55,3 тыс. т предложение на аукционах составило 12,3 тыс. т (22%). Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, выполненные на основании 31 аукционного бюллетеня за 2017-2018 гг. и данных Минэнергоугля по добыче нефти и конденсата.

Весь выставленный на аукционы ресурс 2017 г. и первого полугодия 2018 г. был реализован. Доход от продажи на аукционе этих 15,5 тыс. т составил 193,3 млн грн. Средневзвешенная цена продажи газового конденсата добычи 2017 г. и первой половины 2018 г. была на уровне 13 868 грн/т (с НДС).

Как был использован или по какой цене продан остаток конденсата в объеме 45,2 тыс. т за 2017 г. и 20,1 тыс. т за первую половину 2018 г. неизвестно. При продаже этого объема на аукционах, стоимость конденсата могла оценочно составить 905,5 млн грн.

В В Министерстве экономического развития и торговли, в подчинении которого находится Аукционный комитет, enkorr сообщили, что «учитывая нормы порядка, формирование объема газового конденсата, который выставляется на биржевые аукционы, осуществляется «Укрнафтой» самостоятельно и не требует обоснования или согласования аукционным комитетом».

В «Укрнафте» от комментариев по поводу продаж газового конденсата отказались.

Резкое снижение объема, который «Укрнафта» выставляет на аукционы, произошло с апреля 2016 г. (см. график ниже) Тогда же из бюллетеней торгов исчезло предложение СД №999/97 между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises. По информации enkorr, активы СД №999/97 были переданы на новый договор о разделе продукции № 12.2/123-ін от 1 марта 2016 г., заключенном между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises.

Напомним, в 2010 г. «Укрнафта» практиковала отказ от продаж газового конденсата на аукционах. Тогда чтобы обойти требование обязательной продажи всего газового конденсата на аукционах «Укрнафта» переквалифицировала добываемый газоконденсат в другую товарную позицию, которая не подпадает под действие постановления об аукционах.

Как сообщал enkorr, компании с госдолей более 50% обязаны продавать нефть на аукционах с апреля 2000 г. С момента установления группой «Приват» контроля над ПАО «Укрнафта» в феврале 2003 г. компания лоббирует либо отмену обязательных аукционов, либо снижение цены на свой ресурс.

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза с 2,9 до 1,4 млн т газа - в три раза с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на июнь 2018 г. долг «Укрнафты» по налогам превысил 15 млрд грн и составляет порядка 20% от всей задолженности по стране.