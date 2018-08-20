Финансовые новости
- |
- 20.08.18
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Укрнафта» спрятала от аукционов газоконденсат на 900 млн грн
13:08 20.08.2018 |
По итогам первого полугодия 2018 г. ПАО «Укрнафта» добыло 24 тыс. т газового конденсата, при этом на аукционы из этого объема было выставлено 3,2 тыс. т или 13%. В 2017 г. при добыче на уровне 55,3 тыс. т предложение на аукционах составило 12,3 тыс. т (22%). Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, выполненные на основании 31 аукционного бюллетеня за 2017-2018 гг. и данных Минэнергоугля по добыче нефти и конденсата.
Весь выставленный на аукционы ресурс 2017 г. и первого полугодия 2018 г. был реализован. Доход от продажи на аукционе этих 15,5 тыс. т составил 193,3 млн грн. Средневзвешенная цена продажи газового конденсата добычи 2017 г. и первой половины 2018 г. была на уровне 13 868 грн/т (с НДС).
Как был использован или по какой цене продан остаток конденсата в объеме 45,2 тыс. т за 2017 г. и 20,1 тыс. т за первую половину 2018 г. неизвестно. При продаже этого объема на аукционах, стоимость конденсата могла оценочно составить 905,5 млн грн.
В В Министерстве экономического развития и торговли, в подчинении которого находится Аукционный комитет, enkorr сообщили, что «учитывая нормы порядка, формирование объема газового конденсата, который выставляется на биржевые аукционы, осуществляется «Укрнафтой» самостоятельно и не требует обоснования или согласования аукционным комитетом».
В «Укрнафте» от комментариев по поводу продаж газового конденсата отказались.
Резкое снижение объема, который «Укрнафта» выставляет на аукционы, произошло с апреля 2016 г. (см. график ниже) Тогда же из бюллетеней торгов исчезло предложение СД №999/97 между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises. По информации enkorr, активы СД №999/97 были переданы на новый договор о разделе продукции № 12.2/123-ін от 1 марта 2016 г., заключенном между «Укрнафтой» и Momentum Enterprises.
Напомним, в 2010 г. «Укрнафта» практиковала отказ от продаж газового конденсата на аукционах. Тогда чтобы обойти требование обязательной продажи всего газового конденсата на аукционах «Укрнафта» переквалифицировала добываемый газоконденсат в другую товарную позицию, которая не подпадает под действие постановления об аукционах.
Как сообщал enkorr, компании с госдолей более 50% обязаны продавать нефть на аукционах с апреля 2000 г. С момента установления группой «Приват» контроля над ПАО «Укрнафта» в феврале 2003 г. компания лоббирует либо отмену обязательных аукционов, либо снижение цены на свой ресурс.
Справка enkorr
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза с 2,9 до 1,4 млн т газа - в три раза с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на июнь 2018 г. долг «Укрнафты» по налогам превысил 15 млрд грн и составляет порядка 20% от всей задолженности по стране.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Индекс потребительских настроений украинцев в июле-2018 снизился после четырехмесячного роста
ТОП-НОВОСТИ
|Очередной «холостой» залп Кремля по информпространству
|ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности
|Суд признал незаконными нормативы, по которым рассчитывается прожиточный минимум. Что это значит для украинцев
|Обстрелы и сборы резервистов. Зачем «гибридам» очередное обострение на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд разрешил НБУ подать гражданский иск к Коломойскому
|Международные аудиторы назвали стоимость «Укрпочты»
|Депутат Рады Ефимов (БПП) договорился о покупке «Донбассэнерго»
|«Укрнафта» спрятала от аукционов газоконденсат на 900 млн грн
|Фонд госимущества отменил приказ о приватизации Государственной зерновой корпорации
|«Позняки-жил-буд» разместило облигации на 126,4 млн грн для финансирования строительства ЖК Taryan Towers
|«Электросталь» за 7 мес. сократила производство литой заготовки на 27%
Это интересно
|Робот SEER поддерживает зрительный контакт с людьми
|Alexa и Cortana, наконец, подружились
|Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов