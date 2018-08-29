Картонно-бумажная компания за 7 мес.-2018 увеличила производство на 22%

АО "Картонно-бумажная компания" (Львов) в январе-июле 2018 года увеличила объем производства на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 333,2 млн грн.

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", за этот период компания увеличила выпуск бумаги-основы для санитарно-гигиенической продукции в натуральных показателях на 12,6% - до 3,38 тыс. тонн, коробочного картона - на 2,6%, до 14,15 тыс. тонн.

В то же время выпуск туалетной бумаги в количественном выражении сократился на 10% - почти до 2 млн рулончиков (в целом в Украине за семь месяцев выпущено более 387 млн рулончиков).

"Картонно-бумажная компания" (до 2011 года - "Львовкартонопласт") создана в 1946 году на базе производственных площадей небольшого механического завода. В настоящее время выпускает изделия и полуфабрикаты из макулатурного картона (листы картона, уголки, гильзы) и целлюлозной бумаги (туалетная бумага, полотенца, салфетки).

Владельцами компании являются шесть физических лиц, каждому из которых принадлежит пакет более 16,66% акций (в том числе главе набсовета Владимиру Ложовскому, членам НС Степану Делятинскому и Татьяне Онишкевич).

Согласно сообщению компании на ее сайте, на внеочередном собрании 7 сентября 2018 года акционеры намерены рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала почти до 50,483 млн грн путем увеличения номинала акции до 22 грн за счет направления в уставный капитал части нераспределенной прибыли за 2015-2017 гг. в размере около 49,909 млн грн.

К настоящему времени уставный капитал компании составляет 574 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года АО "Картонно-бумажная компания" увеличило объем товарной продукции на 24,7% к 2016 году - до 483,4 млн грн, при этом в натуральных показателях выпуск бумаги возрос на 34,4% - до 5,35 тыс. тонн, картона - на 10,5%, до 24,4 тыс. тонн. Чистый доход увеличился на 32,3% - до 481,72 млн грн, чистая прибыль - на 47,4% до 29,7 млн грн.