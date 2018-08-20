«Позняки-жил-буд» разместило облигации на 126,4 млн грн для финансирования строительства ЖК Taryan Towers

Наблюдательный совет ЧАО "Позняки-жил-буд" (Киев) принял решение о публичном размещении бездокументарных целевых облигаций серий E2, F2, G2, H2 и I2 на сумму 126,4 млн грн для финансирования строительства жилого комплекса (ЖК) Taryan Towers по ул. Иоанна Павла II (П.Лумумбы), 12 в Печерском районе Киева.

По информации компании системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), покупатель облигаций имеет право получить в собственность квартиру в ЖК Taryan Towers, общая площадь квартиры соответствует количеству облигаций по расчету 1 облигация = 0,01 кв. м жилья.

Общее количество акций серии E2 составляет 58 тыс. 676 шт., F2 - 61 тыс. 220 шт., G2 - 64 тыс. 717 шт., H2 - 86 тыс. 480 шт., I2 106 тыс. 236 шт. Номинальная стоимость одной облигации, вне зависимости от серии, составляет 335 грн.

Как сообщалось раньше, "Позняки-жил-буд" в декабре-2017 разместило облигации на 144,3 млн грн для финансирования строительства данного ЖК.

Группа компаний Taryan Group планирует завершить строительство первой башни ЖК Taryan Towers в третьем квартале 2019 года, а весь проект - к концу 2020 года.

Проект предусматривает три 31-этажные башни по 214 квартир в каждой. Площадь земучастка под проект составляет 1 га, жилая площадь - 60 тыс. кв. м, коммерческая - 10,5 кв. м, общая площадь ЖК с инфраструктурой - более 145 тыс. кв. м.

ЧАО "Позняки-жил-буд" было основано в 1996 году Нвером Мхитаряном. За время существования компания построила и ввела в эксплуатацию более 1 млн кв. м.

По данным Госреестра, ЧАО "Позняки-жил-буд" является собственником 95% корпорации "Тарян Групп". Конечным бенефициаром обеих предприятий указывается Рузанна Каграманян.

Уставный капитал ЧАО, по состоянию на август 2018 года, составляет 175 тыс. грн.

ЧАО "Позняки-Жил-Буд" в 2017 году увеличило чистый убыток на 12,3% по сравнению с 2016 годом - до 32,1 млн грн, а во втором квартале 2018 года вышло на чистую прибыль в 69,8 млн грн по сравнению с 10 млн чистого убытка годом ранее.