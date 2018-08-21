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Рудник «Сухая Балка» за 7 мес. нарастил добычу руды на 15,7%
15:27 21.08.2018 |
Рудник "Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январе-июле 2018 года нарастил производство товарной железной руды на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,564 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, в июле рудник произвел 243 тыс. тонн товарной руды.
Как сообщалось, Государственная служба геологии и недр 7 ноября 2017 года продлила руднику срок действия разрешений на добычу железной руды на следующие 20 лет.
Предприятие в 2017 году сократило производство товарной железной руды на 2% по сравнению с 2016 годом - до 2,513 млн тонн.
Рудник "Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.
"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.
Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).
Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.
Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции - 0,05 грн.
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