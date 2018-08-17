«Турбоатом» к июню-2019 поставит конденсатор еще для одного блока Запорожской АЭС

АО "Турбоатом" (Харьков) изготовит конденсатор блочно-модульного исполнения с трубными системами из коррозийно-стойкого материала турбоустановки К-1000-60/1500-2 для энергоблока №2 Запорожской АЭС.

Как сообщается на сайте "Турбоатома", соответствующий договор с НАЭК "Энергоатом" подписан 6 августа, его стоимость - более 480 млн грн. Срок поставки оборудования - май 2019 года.

Согласно информации на портале ProZorro, "Турбоатом" заключил договор с "Энергоатомом" на поставку комплекта модулей конденсатора для этого энергоблока ЗАЭС на основании проведенной договорной процедуры закупки.

Как сообщалось, аналогичный конденсатор "Турбоатом" изготовил для энергоблока №4 Запорожской АЭС. Сумма договора составила почти 488 млн грн.

По сообщению на сайте, отгрузка этого конденсатора завершена во втором квартале текущего года, и в настоящее время он монтируется на станции.

Ранее "Турбоатом" изготовил и поставил аналогичный конденсатор для энергоблока №3 ЗАЭС.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.