Ахметов создает компанию по производству минеральных удобрений. Она может занять треть нового рынка

Мария Бровинская / LIGA.net

Ринат Ахметов решил заняться производством минеральных удобрений, дефицит которых испытывают в последние годы украинские аграрии.

Как сообщил LIGA.net генеральный директор ООО Украинские минеральные удобрения Алексей Афанасьев, компания планирует перепрофилировать в комплекс по переработке и хранению минеральных удобрений один из простаивающих цехов Криворожского центрального рудоремонтного завода (КЦРЗ).

Украинские минеральные удобрения созданы 1 ноября прошлого года. Уставный капитал - 100 000 грн. Компания принадлежит кипрской UMG Holding Limited, которая входит в группу СКМ. Конечный собственник новой фирмы - Ринат Ахметов, следует из Госреестра юридических лиц министерства юстиции. КЦРЗ, на котором расположится новое производство, также принадлежит СКМ.

Чем займется новый игрок?

Что построишь, то продашь

По словам Афанасьева, на новом предприятии будут оборудованы два цеха: по приему, хранению, упаковке и отгрузке сульфата аммония и цех по его гранулированию. Комплекс рассчитан на производство 100 000 тонн гранулированного сульфата аммония в год. Стоимость проекта - 211 млн грн, сообщил Афанасьев. Оборудование для производства "под ключ" поставит японско-немецкий холдинг Hosokawa Alpine.

Изначально компания рассматривала до 50 точек для размещения нового производства. "В нашем случае главными факторами выбора Кривого Рога как места расположения нового комплекса были потребность фермеров региона в минеральных удобрениях и рынок труда, соответствующий нуждам такого производства", - говорит Афанасьев.

В городе к новому строительству отнеслись не слишком благосклонно. В июле на сессии городского совета рассматривали петицию против строительства из-за экологических рисков, которую подписали 1000 жителей. Но большинство депутатов ее не поддержали.

Афанасьев уверяет, что при выборе площадки учитывали воздействие нового комплекса на окружающую среду. Если проект утвердят, на территории ЦКРЗ будет соблюдена санитарно-защитная зона в 1 км, а сам объект оборудуют пылеулавливающими технологиями.

В основе процесса гранулирования сульфата аммония лежит метод прессования под высоким давлением и дальнейшее дробление, говорит Афанасьев. По его словам, процесс не требует воды или связующего материала, имеет низкий уровень выбросов и невысокие эксплуатационные затраты. Гранулы товарной фракции 2-5 мм идут на упаковку, другие попадают на повторную переработку.

В чем ценность?

Сульфат аммония - высокоэффективное азотно-серное удобрение (N 21%, S 24%), которое востребовано украинскими аграриями. Его используют для обогащения серодефицитных почв, применяют как основное удобрение или для подкормки культур, рассказывает Сергей Рубан, коммерческий директор компании Grossdorf, которая занимается выпуском продукта.

Средние и крупные компании стремятся использовать не кристаллический, а гранулированный сульфат аммония для увеличения эффективности внесения и роста урожайности, говорит Афанасьев.

Гранулированный сульфат аммония стоит на $10-30 дороже, чем кристаллический, добавляет Рубан. К тому же это удобрение гораздо дешевле, чем селитра. «Стоимость селитры сейчас в пределах 8600 - 9000 за тонну, а гранулированный сульфат аммония - 7200 грн за тонну», - говорит эксперт.

Кроме сельского хозяйства сульфат аммония в меньших объемах применяется при производстве вискозы, пищевой промышленности, при хлорировании водопроводной воды.

Зачем это Ахметову?

Сульфат аммония - побочный продукт коксохимического производства, которым занимается металлургический холдинг Ахметова Метинвест, говорит Рубан. "Он уже десятки лет вывозится на экспорт для грануляции в другие страны, ту же Турцию. Откуда, после грануляции продукт экспортируется в страны Европы и мира", - подтверждает Афанасьев.

Хотя спрос есть и на внутреннем рынке. Украинские аграрии импортируют около 90% потребляемого сульфата аммония, пишет агентство Инфоиндустрия. После того, как Кабмин запретил в декабре прошлого года ввоз этого продукта из России, основным поставщиком стала Беларусь (ГродноАзот и Белагроферт).

Рубан считает, что санкции были введены без особых причин. "Это было сделано одномоментно, вероятно, в интересах владельца Сумыхимпрома", - говорит он. Предприятие принадлежит государству, но де-факто его контролирует Дмитрий Фирташ. Аграрии уже обращались с открытым письмом в премьер-министру Владимиру Гройсману по поводу приостановки запрета на импорт сульфата аммония, пока безрезультатно, добавляет Рубан.

Смогут ли локальные производители удовлетворить потребности украинских аграриев? С 2013 года использование сульфата аммония в среднем росло на 44% и достигло примерно 360 000 тонн в 2017 году, говорит аналитик рынка минудобрений СНГ Инфоиндустрии Константин Кинжалов. Кроме Сумыхимпрома, этим производством занимаются Grossdorf и компания Укртехнофос.

Появление нового игрока ужесточит конкуренцию. Исходя из ее производственных планов, компания Ахметова планирует занять почти треть рынка. Как минимум один клиент ей обеспечен - агрокомпания HarvEast, которая принадлежит Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. "Украинские минеральные удобрения планируют реализовывать 100 000 т в год гранулированного сульфата аммония на рынке Украины. Этот объем значительно превышает потребность как HarvEast, так и любого другого агрохолдинга. Они будут реализовываться на рыночных основаниях, без привязки к какому-либо конечному потребителю", - уверяет Афанасьев.