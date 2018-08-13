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«Укрнафта» возобновила добычу на 47 скважинах в Ивано-Франковской после их 5-и дневного простоя из-за дефицита ж/д цистерн
12:19 13.08.2018 |
ПАО "Укрнафта" возобновило добычу на 47 скважинах Луквинского и Гвоздецкого месторождений в Ивано-Франковской области, которые вынужденно простаивали с 2 августа из-за дефицита железнодорожных цистерн, сообщила пресс-служба компании.
"Благодаря вмешательству руководства ПАО "Укрзализныця" удалось избежать дальнейшей остановки скважин в регионе и существенных производственных потерь", - отметили в "Укрнафте".
В компании уточнили, что дефицит цистерн и, как следствие, затоваривание резервуарного парка (где накопилось около 40 тыс. тонн нефти) угрожал остановкой 264 скважинам в регионе.
"Ежемесячно "Укрнафте" необходимо около 170 цистерн для транспортировки 10 тыс. тонн нефти из Надвирной. На август заявленная потребность составила 310 цистерн вследствие затоваривания резервуарного парка. На данный момент компания уже получила 134 цистерны и ожидает поставки еще 180. В дальнейшем "Укрнафта" планирует тесно работать с "Укрзализныцей" над недопущением повторения подобной ситуации в будущем", - резюмировали в компании.
Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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