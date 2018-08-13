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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

АМКУ оштрафовал компании группы Golden Tile на 420 тыс. грн за приобретение «Керамик-Арт» без согласования ведомства

 

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Керамическая группа "Голден Тайл" (Киев) и ООО "Майдан-Вила" (с. Михайлючка Хмельницкой обл.), входящие в группу Golden Tile, на 420 тыс. грн за приобретения Керамик-Арт(Бахмут Донецкой обл.) без разрешения АМКУ.

Согласно сообщению комитета, АМКУ все-таки разрешил компаниям концентрацию свыше 50% в ООО "Керамик-Арт". По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником приобретаемой компании на август-2018 является ООО "Майдан-Вила".

Конечными бенефициарами ООО "Майдан-Вила" являются Ганна и Валентин Шеветовские. Бенефициаром "Керамической группы "Голден Тайл" указан Валентин Шеветовский.

Golden Tile является вертикально интегрированной группой компаний, обеспечивающих полный цикл производства и дистрибуции керамической плитки.

Согласно данным на официальном сайте группы, в ее структуру входят ЧАО "Харьковский плиточный завод" (ХПЗ), ООО "Майдан-Вильский карьер" и ООО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" (оба - Хмельницкая обл.), ПО "Шахтострой" (Донецкая обл.) и ООО "Голден Тайл" (Киев, официальный дистрибьютор ХПЗ).

ХПЗ, крупнейший производитель плитки в Украине, введен в эксплуатацию в 1946 году. Входит в созданную в 2008 году ООО "Керамическую группу "Голден Тайл", объединяющую также ООО "Производственное объединение "Шахтобуд" (Веролюбовка Донецкой обл.) и ООО "Голден Тайл".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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