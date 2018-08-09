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Ахметов и ICU получили контроль над крупнейшей шахтой и долгами «Донецкстали»
07:45 09.08.2018 |
Компания ICU скупила долговые обязательства "Донецкстали" после того как группа "Метинвест" получила от "Донецкстали" контроль на ПАО "Шахтоуправление "Покровское" - крупнейшим производителем коксующегося угля Украины.
Об этом пишут "Наши деньги".
На днях стало известно, что еще со второго квартала 2017 года 57% акций "Покровского" были переведены с ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH).
В свою очередь ICH принадлежит голландской фирме "Metinvest BV" и кипрским оффшорам, которые контролируют ЗАО "Днепровский коксохимический завод".
Сообщается, что "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского ведет работу с АМКУ, чтобы получить статус официального бенефициара "ДКХЗ". При этом "Метинвест" уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.
Ранее стало известно, что долги "Донецкстали" скупает ЗНВКИФ "Глори" в лице ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина". Издание "Финбаланс" сообщило, что инвесткомпания финансового советника президента Петра Порошенко Макара Пасенюка в августе 2017 года, то есть почти одновременно с вхождением компаний "Метинвеста" в состав акционеров "Покровского", выкупила у "ВТБ банка" 2,75 млрд гривен задолженности "Донецкстали".
При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом от Партии регионов, в 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.
Как отмечается, общий размер требований фонда "Глори" к группе "Донецксталь" сейчас составляет более 7,5 млрд гривен. При этом "Шахтоуправление Покровское" выступало поручителем по 3,4 млрд гривен этой задолженности.
Напомним, НАБУ расследует скупку компаниями группы ICU еврооблигаций холдинга ДТЭК в рамках расследования уголовного производства по введению формулы "Роттердам+".
НАБУ подчеркивает, что Дмитрий Вовк, возглавлявший Национальную комиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг при введении формулы "Роттердам+", ранее работал в группе ICU.
После ввода формулы весной 2016 года стоимость еврооблигаций "DTEK Finance plc" выросла на 60% от стоимости их приобретения.
Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭ при принятии формулы "Роттердам+" действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015-2016 гг. через компании группы ICU, осуществляли приобретение еврооблигаций "DTEK Finance plc".
Основным владельцем "Донецкстали" является связанный с Россией бизнесмен Виктор Нусенкис, который после нападения России на Украину избавился почти от всех украинских активов, пишет издание.
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