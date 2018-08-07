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EY проведет повторную оценку активов «Укрнафты»
17:52 07.08.2018 |
Компания EY проведет повторную оценку активов ПАО "Укрнафта", сообщила пресс-служба компании.
Соответствующее решение наблюдательный совет (НС) "Укрнафты" принял на заседании 3 августа.
"НС принял решение о проведении повторной оценки активов "Укрнафты" компанией EY на новую отчетную дату", - указано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что новой отчетной датой является 30 июня 2018 года.
Помимо этого НС "Укрнафты" принял решение о консолидации подразделений компании, предоставляющих транспортные услуги, в "Управление транспорта".
Как сообщалось, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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