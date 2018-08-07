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Нацкомиссия одобрила повышение тарифа Укрэнерго
12:08 07.08.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила увеличение среднегодового тарифа госкомпании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям на 2018 год на 1,5% - до 4,969 копейки за кВт-ч в связи с увеличением расходов компании на заработную плату.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора.
Согласно документу, фонд оплаты труда "Укрэнерго" на 4 квартал этого года будет увеличен на 5,1%, до 1,4 миллиарда гривень. Соответственно, тариф компании с 1 октября этого года будет увеличен на 5,2% - до 5,4 копейки за кВт-ч.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Укрэнерго" снизило чистую прибыль на 42% по сравнению с 2016 годом - до 1,75 миллиарда гривень. "Укрэнерго" в прошлом году увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 2,4%, по сравнению с 2016 годом - до 113,837 миллиарда кВт-ч.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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