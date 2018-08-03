Финансовые новости
- |
- 03.08.18
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аэропорт «Харьков» за 7 мес. увеличил пассажиропоток на 21%
08:23 03.08.2018 |
Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) в январе-июле 2018 года увеличил пассажиропоток на 21% - до 543,3 тыс. чел., сообщается на сайте аэропорта.
"Рост пассажиропотока связан, в частности, с открытием новых направлений - рейсов в Дортмунд, Милан, Тбилиси, Барселону, Батуми, Римини, Катовице... Внутренний пассажиропоток за семь месяцев вырос на 16%, международный - на 22%", - отмечается в сообщении.
В январе-июле аэропорт обслужил 2,629 тыс. рейсов (рост - 9%), из которых 1,827 тыс. международных (рост - 20%), 802 внутренних (сокращение на 10%).
Пассажиропоток Харьковского аэропорта в июле 2018 года составил 104,5 тыс. чел., что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года (87,2 тыс.).
В июле количество международных рейсов по сравнению с июлем 2017 года возросло на 17% - до 357. Число внутренних рейсов сократилось со 139 до 129, при этом пассажиров на внутренних направлениях стало больше.
Наибольшим спросом среди регулярных направлений из Харькова пользуются: Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Киев (МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (Wizz Air), Батуми (Yanair, Myway Airlines), Катовице (WIzz Air), Минск (Belavia), Милан (МАУ), Тбилиси (Myway Airlines).
В аэропорту ожидают рост количества перелетов и общего пассажиропотока и в следующие месяцы.
Как сообщалось, МАХ в 2017 году увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс. чел. (в 2016-м этот показатель составил 599,7 тыс. чел.). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% - до 900тыс. чел.
Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,500 тыс. м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.
Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экстремально плачевный. Как новейший российский истребитель умер, не родившись
|Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
|Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
|Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аэропорт «Харьков» за 7 мес. увеличил пассажиропоток на 21%
|Фармкомпания "Фармак" в I пол.-2018 нарастила аптечные продажи на 17%, сохранила позиции лидера отрасли
|ПИБ в I полугодии сократил чистый убыток в 11,6 раза
|АМКУ оштрафовал фармкомпании на 18 миллионов за ценовой сговор
|«Нова Пошта» в І полугодии увеличила объем обслуженных отправлений на 21%
|Девелопер «К.А.Н.» за ІІ кв.-2018 нарастил чистую прибыль в 10,5 раз
Это интересно
|В Швеции украли две королевские короны XVII века
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры