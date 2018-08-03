Аэропорт «Харьков» за 7 мес. увеличил пассажиропоток на 21%

Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) в январе-июле 2018 года увеличил пассажиропоток на 21% - до 543,3 тыс. чел., сообщается на сайте аэропорта.

"Рост пассажиропотока связан, в частности, с открытием новых направлений - рейсов в Дортмунд, Милан, Тбилиси, Барселону, Батуми, Римини, Катовице... Внутренний пассажиропоток за семь месяцев вырос на 16%, международный - на 22%", - отмечается в сообщении.

В январе-июле аэропорт обслужил 2,629 тыс. рейсов (рост - 9%), из которых 1,827 тыс. международных (рост - 20%), 802 внутренних (сокращение на 10%).

Пассажиропоток Харьковского аэропорта в июле 2018 года составил 104,5 тыс. чел., что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года (87,2 тыс.).

В июле количество международных рейсов по сравнению с июлем 2017 года возросло на 17% - до 357. Число внутренних рейсов сократилось со 139 до 129, при этом пассажиров на внутренних направлениях стало больше.

Наибольшим спросом среди регулярных направлений из Харькова пользуются: Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Киев (МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Дортмунд (Wizz Air), Батуми (Yanair, Myway Airlines), Катовице (WIzz Air), Минск (Belavia), Милан (МАУ), Тбилиси (Myway Airlines).

В аэропорту ожидают рост количества перелетов и общего пассажиропотока и в следующие месяцы.

Как сообщалось, МАХ в 2017 году увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс. чел. (в 2016-м этот показатель составил 599,7 тыс. чел.). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% - до 900тыс. чел.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,500 тыс. м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.