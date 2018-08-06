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Чистая прибыль ПУМБ в I полугодии составила 1 млрд грн
07:14 06.08.2018 |
Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) получил в І полугодии 2018 года 1 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, операционный доход банка по итогам І полугодия 2018 года составил 2,9 млрд грн. Рост чистого процентного дохода до формирования резервов составил 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,9 млрд грн. Чистый комиссионный доход по результатам полугодия составил 765 млн грн.
Собственный капитал банка составил 5,7 млрд грн.
Активы ПУМБ в І полугодии выросли почти до 53 млрд грн. К концу июня кредитный портфель банка составил 31,2 млрд грн, в том числе 9 млрд грн - кредиты физическим лицам. Лидирующим направлением для банка остается потребительское кредитование - 5,7 млрд грн (63% кредитного портфеля).
ПУМБ продолжает увеличивать уровень адекватности капитала. К концу ІІ квартала этот показатель достиг 17,19%.
ПУМБ основан в 1991 году. К началу января 2018 года владельцем существенного участия банка являлся Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,901045%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ПУМБ занимал 6-е место (50,767 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
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