Дистрибьютор «Оптима-Фарм» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 17%

Дистрибьютор медицинских препаратов, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" по итогам января-июня 2018 года увеличил чистую прибыль на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 110,588 млн грн.

Согласно квартальной финансовой отчетности дистрибьютора, обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход компании вырос на треть - до 12,777 млрд грн, в свою очередь валовая прибыль уменьшилась на 38% - до 150,372 млн грн.

Как сообщалось, в июле 2018 года рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг именных процентных необеспеченных облигаций ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" серии "А" на уровне "uaВВВ" с прогнозом "стабильный".

По итогам 2017 года чистая прибыль компании осталась на уровне предыдущего года и составила 186,4 млнг грн.

