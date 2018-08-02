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Дистрибьютор «Оптима-Фарм» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 17%
08:27 02.08.2018 |
Дистрибьютор медицинских препаратов, украинско-эстонское совместное предприятие ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" по итогам января-июня 2018 года увеличил чистую прибыль на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 110,588 млн грн.
Согласно квартальной финансовой отчетности дистрибьютора, обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход компании вырос на треть - до 12,777 млрд грн, в свою очередь валовая прибыль уменьшилась на 38% - до 150,372 млн грн.
Как сообщалось, в июле 2018 года рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг именных процентных необеспеченных облигаций ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" серии "А" на уровне "uaВВВ" с прогнозом "стабильный".
По итогам 2017 года чистая прибыль компании осталась на уровне предыдущего года и составила 186,4 млнг грн.
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