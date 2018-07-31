Нафтогаз привлек PwC для отделения оператора ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к отделению оператора газотранспортной системы.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что консультанты начали работу по трем ключевым направлениям:

Первое. Идентификация и подготовка к передаче ОАО "Магистральные газопроводы Украины" газотранспортных активов АО "Укртрансгаз", которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа.

Как отметили в компании, при этом передача таких активов не должна ставить под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнения каких-либо обязательств по транзитному контракту с ОАО "Газпром", должна соответствовать всем регуляторным и законодательным нормам и не составлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов.

Второй. Разработка плана оптимизации и передачи активов и функций в филиал "ОГТС" АО "Укртрансгаз" и плана выделения филиала "ОГТС" в отдельное юридическое лицо в составе НАК "Нафтогаз Украины"

Третий. Проведение пилотного проекта по оптимизации и передачи отдельных функций в филиал "ОГТС".

"Основываясь на результатах проекта, НАК "Нафтогаз Украины" начнет процесс дальнейшей оптимизации АО "Укртрансгаз" и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года", - отметили в НАК.

Напомним, Европейская комиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество высказали обеспокоенность задержками в разделении "Нафтогаза" и отклонением от выполнения обязательств.