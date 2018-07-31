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Нафтогаз привлек PwC для отделения оператора ГТС
15:25 31.07.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к отделению оператора газотранспортной системы.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что консультанты начали работу по трем ключевым направлениям:
Первое. Идентификация и подготовка к передаче ОАО "Магистральные газопроводы Украины" газотранспортных активов АО "Укртрансгаз", которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа.
Как отметили в компании, при этом передача таких активов не должна ставить под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнения каких-либо обязательств по транзитному контракту с ОАО "Газпром", должна соответствовать всем регуляторным и законодательным нормам и не составлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов.
Второй. Разработка плана оптимизации и передачи активов и функций в филиал "ОГТС" АО "Укртрансгаз" и плана выделения филиала "ОГТС" в отдельное юридическое лицо в составе НАК "Нафтогаз Украины"
Третий. Проведение пилотного проекта по оптимизации и передачи отдельных функций в филиал "ОГТС".
"Основываясь на результатах проекта, НАК "Нафтогаз Украины" начнет процесс дальнейшей оптимизации АО "Укртрансгаз" и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года", - отметили в НАК.
Напомним, Европейская комиссия, Всемирный банк и Энергетическое сообщество высказали обеспокоенность задержками в разделении "Нафтогаза" и отклонением от выполнения обязательств.
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