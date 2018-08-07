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Константин Кушнер
«Укргидроэнерго» в I полугодии снизило чистую прибыль на 7,5%
07:44 07.08.2018 |
ЧАО "Укргидроэнерго" в январе-июне 2018 года уменьшило чистую прибыль на 7,5% (99,813 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млрд 227,73 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие возрос на 3,5% (103,427 млн грн) - до 3 млрд 92,404 млн грн, тогда как валовая прибыль - сократилась на 4,6% (77,22 млн грн), до 1 млрд 599,111 млн грн.
Отпуск электроэнергии "Укргидроэнерго" в январе-июне-2018 увеличился на 34% (1 млрд 870,521 млн кВт-ч) по сравнению с первым полугодием прошлого года - до 7 млрд 366,277 млн кВт-ч.
Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2017 году сократило чистую прибыль на 33,7% (744,185 млн грн) по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 465,533 грн грн. чистый доход - на 4,7% (281,413 млн грн), до 5 млрд 716,4 млн грн, валовую прибыль - на 12,6% (423,322 млн грн), до 2 млрд 948,766 млн грн.
"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.
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