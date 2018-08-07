Фармфирма «Дарница» в І полугодии увеличила чистую прибыль на 67%

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" по итогам первого полугодия 2018 года увеличило чистую прибыль на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 246,096 млн грн.

Согласно финансовой отчетности фирмы, обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход от реализации продукции за отчетный период составил 1,376 млрд грн, что на 17% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Валовая прибыль "Дарницы" выросла на 15% - 711,943 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2017 года фирма получила чистую прибыль 341,111 млн грн, что на 0,29% больше, чем за 2016 год.

Фармфирма "Дарница" входит в десятку крупнейших фармпроизводителей Украины и в десятку крупнейших госпитальных поставщиков. По итогам 2016 года заняла третье место среди украинских компаний после компании "Фармак" и корпорации "Артериум" по объемам аптечных продаж лекарственных средств.

Чистая прибыль компании в 2016 году составила 341 млн грн, что на 11% меньше, чем в 2015 году.