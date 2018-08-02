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Ситибанк в I-м полугодии-2018 увеличил чистую прибыль на 5%
07:53 02.08.2018 |
ПАО "Ситибанк" (Киев) по итогам января-июня 2018 года получил чистую прибыль в размере 627,989 млн грн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года (598,313 млн грн).
Согласно квартальному финансовому отчету банка, чистый процентный доход за шесть месяцев составил 657,974 млн грн, что на 5,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года (625,030 млн грн).
С вычетом расходов на формирование резервов чистый процентный доход составил 683,345 млн грн, что на 10,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года (616,736 млн грн).
Кроме того, банк получил комиссионный доход в размере 89,948 млн грн (на 86,5% больше , чем за аналогичный период 2017 года).
Активы банка за шесть месяцев выросли на 5,8% - до 20,119 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов уменьшились на 7,9% - до 5,104 млрд грн.
Уставный капитал к концу июня 2018 года оставался на прежнем уровне - 200 млн грн, тогда как собственный капитал вырос на 35,4% - до 2,490 млрд грн.
Ситибанк основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.
Крупнейшими акционерами кредитно-финансового учреждения на 1 января 2018 года являлись Citibank Overseas Investment Corporation (67%) и Citicorp Leasing International LLC (33%).
Согласно данным Нацбанка Украины, к 1 июня 2018 года Ситибанк по размеру общих активов (20,593 млрд грн) занимал 14-е место среди 84 банков.
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