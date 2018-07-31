«Укрнафта» в I полугодии увеличила чистую прибыль на 54,3%

ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2018 года увеличила чистую прибыль на 54,3% (на 725,306 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2 млрд 61,468 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход вырос на 21,6% (на 2 млрд 980,76 млн грн) - до 16 млрд 761,88 млн грн, валовая прибыль - на 40,8% (на 2 млрд 801,909 млн грн), до 9 млрд 675,215 млн грн.

В январе-июне 2018 года "Укрнафта" реализовала: 712,8 тыс. тонн нефти с газоконденсатом на 9 млрд 397,94 млн грн; 117,8 млн куб. м природного газа на 889,635 млн грн; 174,2 тыс. тонн удобрений и азотных соединений на 831,937 млн грн, 53 тыс. тонн сжиженного газа на 639,321 млн грн.

Данные об объемах реализации нефтепродуктов за первое полугодие "Укрнафта" не указала.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 9,2% (на 0,139 млн тонн) по сравнению с 2016 годом - до 1,379 млн тонн, газа - на 14,8% (на 0,193 млрд куб. м) - до 1,108 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 13,4% (на 18 тыс. тонн), до 116 тыс. тонн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка (Киев) - порядка 42% акций.