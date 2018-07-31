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Банк «Конкорд» реорганизовался из ПАО в ЧАО
07:32 31.07.2018 |
Банк "Конкорд" (Днипро) реорганизовался из публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО).
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Государственная регистрация ЧАО "Банк "Конкорд" осуществлена 26 июля.
Данное решение было принято на собрании акционеров банка 22 июля.
Как сообщали Українські Новини, 58% акций банка "Конкорд" принадлежит депутату Днепропетровского областного совета Елене Соседке-Мишаловой, 41,94% - Юлии Соседке.
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