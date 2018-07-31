«Мотор Сич» и «Завод Кузня на Рыбальском» вошли в «Лигу оборонных предприятий Украины»

Состав неправительственного объединения "Лига оборонных предприятий Украины" пополнили известные на рынке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

Согласно сообщению на сайте Лиги, по итогам рассмотрения поступивших заявлений компаний, правлением Лиги принято решение о включении ПАО "Мотор Сич" и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в состав объединения в качестве ассоциированных членов.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". В настоящее время ПАО "Мотор Сич" обеспечивает, в том числе, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и модернизированными версиями советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2, а также продвигает на рынок новый легкий вертолет МСБ2 "Надия". В ближайшее время компания также планирует начать поставки ВС Украины вертолетной техники с новым авиационным вооружением.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины, в условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения. Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев)

В 1991-2002 гг. на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь", с 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года - бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны. В условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм - гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Также завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В 2016 году правительство предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года. В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", его полномочия спецэкспортера были продлены сроком до 1 января 2021 года.

Созданное в конце 2016 года неправительственное объединение "Лига оборонных предприятий" объединяет свыше 50 частных оборонных компаний Украины. Главным направлением работы Лиги определено участие ее членов в эффективном и качественном перевооружении ВСУ.

По данным украинского военного ведомства, в новых условиях в структуре исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) около 50% составляют частные оборонные компании.



