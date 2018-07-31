«Мотор Сич» и «Завод Кузня на Рыбальском» вошли в «Лигу оборонных предприятий Украины»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Мотор Сич» и «Завод Кузня на Рыбальском» вошли в «Лигу оборонных предприятий Украины»

 

Состав неправительственного объединения "Лига оборонных предприятий Украины" пополнили известные на рынке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

Согласно сообщению на сайте Лиги, по итогам рассмотрения поступивших заявлений компаний, правлением Лиги принято решение о включении ПАО "Мотор Сич" и ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" в состав объединения в качестве ассоциированных членов.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. "Мотор Сич" участвует в реализации гособоронзаказа (ГОЗ) и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". В настоящее время ПАО "Мотор Сич" обеспечивает, в том числе, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ, являющихся ремоторизированными и модернизированными версиями советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2, а также продвигает на рынок новый легкий вертолет МСБ2 "Надия". В ближайшее время компания также планирует начать поставки ВС Украины вертолетной техники с новым авиационным вооружением.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины, в условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения. Основным акционером приватизированного в 1995 году судозавода выступает ПАО "Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев)

В 1991-2002 гг. на мощностях судозавода построен корвет ВСМУ "Тернополь", с 2004 года начато строительство бронекатеров проекта "Гюрза" для Госпогранслужбы, с 2012 года - бронекатеров "Гюрза-М" по заказу Минобороны. В условиях внешней агрессии предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения, среди которых - 40 мм - гранатомет УАГ-40 с отечественной оптикой, боевые модули для бронетехники ОБМ, БМ "Скорпион". В 2015 предприятие приступило к работам по созданию двух новых бронемашин - 10-тонной БКМ "Тритон" и 15-тонной БМ "Арбалет". Также завод участвует в кооперации по производству радиоэлектронного оборудования для защиты госграницы.

В 2016 году правительство предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года. В 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", его полномочия спецэкспортера были продлены сроком до 1 января 2021 года.

Созданное в конце 2016 года неправительственное объединение "Лига оборонных предприятий" объединяет свыше 50 частных оборонных компаний Украины. Главным направлением работы Лиги определено участие ее членов в эффективном и качественном перевооружении ВСУ.

По данным украинского военного ведомства, в новых условиях в структуре исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) около 50% составляют частные оборонные компании.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

30.07 На межбанке 30 июля схлестнулось два разнонаправленных валютных фактора

30.07 Индекс ПФТС 30 июля продолжил восходящее движение

30.07 Депозитные ставки для физлиц 30.07.18

30.07 Курс доллара на межбанке 30 июля составил 26.7552 грн

30.07 Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

30.07 Курс доллара ускорил снижение 30 июля в ожидании новостей от мировых центробанков

30.07 Минфин Украины в I полугодии привлек 86,8 млрд грн новых долгов и погасил на 104,7 млрд грн

30.07 Остатки средств на корсчетах банков 30.07.18

30.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.07.18

30.07 Большинство рынков акций Азии упали в понедельник

30.07 НБУ продал на межбанке $120,2 млн 23-27 июля путем использования Matching

30.07 Курс валют по карточным операциям на 30.08.18

30.07 Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому

30.07 НБУ продал 27 июля банкам депозитные сертификаты на 19 161 млн гривен

30.07 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.07.18

• дальше…

30.07 В Украине 30 июля отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты

30.07 Нефть активно дорожает 30 июля на опасениях перебоев поставок, Brent у $75,1 за баррель

30.07 Новий спосіб боротьби з ухиленням від оподаткування. Депутати проти?

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

30.07 Минфин Украины в I полугодии привлек 86,8 млрд грн новых долгов и погасил на 104,7 млрд грн

30.07 Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 70,4% до 12,7 млрд куб. м с начала сезона закачки

30.07 Рынок металлопроката в Украине в I полугодии возрос на 5,6%

27.07 Госбюджет за I пол.-2018 выполнен с дефицитом 9,8 млрд грн - Госказначейство

27.07 В Украине с 20 июля по 27 июля 2018 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ

27.07 Долг по зарплате в Украине в июне 2018г вырос на 6.3% - Госстат

• дальше…

30.07 Зачем Эрдоган попросился в БРИКС

30.07 Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны

30.07 Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

30.07 В России могут ввести налог на велосипед

30.07 США и Талибан ведут переговоры о перемирии в Афганистане

30.07 Эрдоган не пойдет на уступки США в связи с делом пастора

30.07 Трамп пригрозил приостановить работу правительства США

30.07 У американской экономики лучший показатель роста с 2014 года. Надолго ли?

30.07 Турция пригрозила США судом из-за истребителей

30.07 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

27.07 Как Пентагон применил против России скандинавский метод борьбы с проституцией

27.07 Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституцинного строя Армении

27.07 Дуда подписал противоречивый закон о правосудие на фоне массовых протестов

27.07 Бывший адвокат Трампа готов дать против него показания по «российскому делу» - СМИ

27.07 Конгресс США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности

• дальше…

30.07 Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

27.07 Омелян заявил, что радары на дороги пока возвращать не будут

25.07 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

25.07 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

• дальше…

30.07 Два шествия как политический барометр: Церковная Москва окончательно потеряла Киев

30.07 В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

30.07 Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему вопросы у ГПУ

30.07 Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

30.07 Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина

30.07 Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука

27.07 Как РПЦ играет с Украиной в доброго и злого полицейского

27.07 Суд отменил штраф Коболеву на сумму 7 млрд гривен

27.07 Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»

27.07 МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду

26.07 Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»

26.07 Планы на лето. Чем кандидаты в президенты будут соблазнять избирателя на каникулах

26.07 Как в Украине советскую ПЗРК «Игла» прокачали почти до «Стингера»

25.07 Сетевая война. Как кремлевские пропагандисты снова попиарили Яроша

25.07 В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния

• дальше…

30.07 Google запретил майнинг на Android

27.07 Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры

27.07 Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности

27.07 Германия станет европейским центром по выпуску батарей для электромобилей

27.07 «Умный» кондиционер Xiaomi обойдётся в $320

26.07 Сделка Qualcomm и NXP на сумму $44 млрд сорвалась из-за позиции Китая

26.07 Наказание Google: за что Еврокомиссия выписала рекордный штраф

26.07 Электроконьки Segway поступят в продажу в августе за $400

26.07 В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи

26.07 Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class

26.07 Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками

25.07 Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта

25.07 Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan

24.07 Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет

24.07 lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно