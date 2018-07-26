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lifecell увеличил чистый убыток на 120%
11:41 26.07.2018 |
Мобильный оператор lifecell увеличил один из ключевых показателей операционной прибыли (EBITDA) на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 564 млн грн. Об этом сообщается в отчете его материнской компании за второй квартал 2018 года.
Показатель EBITDA margin составил 44,2% (+18%).
Доход вырос на 9% до 1,276 млрд грн, ARPU (среднемесячный чек с одного абонента) вырос на 22% до 55,5 грн. В Turkcell объясняют это увеличением заработка от мобильного интернета.
При этом чистый убыток увеличился на 120% до 207 млн грн.
За первое полугодие компания инвестировала 2,522 млн грн, что на 270% больше, чем за первое полугодие 2017 года. Напомним, компания в 2018 году получила две лицензии на 4G в диапазоне 2,6 ГГц и 1800 МГц, заплатив 1,7 млрд в общей сложности.
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