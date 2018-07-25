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«Нафтогаз» нанял британскую юридическую компанию за 30 миллионов
08:19 25.07.2018 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» наняла британскую юридическую компанию Freshfields Bruckhaus Deringer за 30,7 млн грн для юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности «Нафтогаза».
Согласно сообщению компании, размещенном в системе публичных закупок Prozzoro, договор был подписан 23 июля 2018 года.
Отмечается, что юридическое сопровождение предусматривает обеспечение защиты интересов компании в иностранных юрисдикциях, в том числе в иностранных государственных органах, учреждениях, иностранных или международных судах, арбитражах, международных организациях, иностранных финансовых учреждениях, в отношениях с другими юридическими и физическими лицами по всем вопросам, которые возникают в процессе внешнеэкономической деятельности «Нафтогаза».
Согласно тендерным условиям, срок предоставления услуг - 2 года с даты подписания договора.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.
При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».
На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.
В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории страны в споре о контракте на транзит газа. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.
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