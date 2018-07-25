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lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
19:01 24.07.2018 |
Мобильный оператор lifecell и оператор сети Интернета вещей IoT Ukraine начинают построение первого сегмента сети Интернета вещей, используя технологию LoRaWAN. Его тестовая эксплуатация запланирована на август, а первым этапом совместного проекта станет покрытие Киева.
Об этом отмечается в пресс-релизе оператора.
Согласно ему, на данный момент начинается установка первых 40 базовых станций, что позволит покрыть более 90% территории города и даст возможность подключить около 200 000 устройств. LoRaWAN - это технология передачи данных, позволяющая обеспечить быструю передачу данных между гаджетами и большое покрытие. Использования этого стандарта не подразумевает получение лицензии.
Во время первого этапа проекта планируется тестирование онлайн решения для умного города, логистических сервисов, мониторинга окружающей среды, умного дома и так далее.
"Полученные данные будут использованы клиентами для тестирования функциональных возможностей платформы и датчиков технологии Интернета вещей стандарта LoRaWAN. Среди поставщиков приложений и гаджетов есть как известные мировые, так и украинские разработчики и производители", - отмечается в пресс-релизе.
Как рассказал в комментарии президент компании IoT Ukraine Олег Стефанюк, инвестиции в запуск сети составили сотни тысяч долларов. Более точные цифры он не назвал, сославшись на договор конфиденциальности. Что касается сотрудничества с другими мобильными операторами, то у IoT Ukraine были контакты с Киевстар и Vodafone. Однако первые, вероятно, будут делать упор на разворачивание сети NarrowBand-IoT поверх LTE. Вторые пока не проявили активности.
"У нас концепция построения национальной сети, как опорной сети интернета вещей, на которой может быть сформирована экосистема интернета вещей страны. Это разработчики приложений, гаджетов, датчиков, платформ, решений и т.д. Наша задача - создать среду", - отметил он.
В lifecell считают, что распространение новейшей технологии на территории Украины послужит толчком к динамичному развитию цифровизации и создаст современную экосистему Интернета вещей в национальных масштабах.
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