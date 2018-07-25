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«Укрэнерго» подписало контракт на поставку программного оборудования для балансирующего рынка
14:47 25.07.2018 |
НЭК "Укрэнерго" подписало контракт на поставку программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг с интегрированным решением для системы расчетов в рамках внедрения нового рынка электроэнергии, сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, поставщиками станут компании IP Systems (Венгрия) и Smart Technologies Management-Beratungs und Beteiligungs (Австрия). Субподрядчиком определена компания Siemens Austria. Общая сумма контракта составила $8 млн, он предусматривает поставку и техническую поддержку ПО в течение пяти лет. Проект финансируется в рамках сотрудничества НЭК со Всемирным банком.
"В рамках нового рынка появятся балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг, где производители электроэнергии получат возможность конкурировать. Программное обеспечение, которое закупило "Укрэнерго", станет основой для функционирования этих площадок и упорядочит все бизнес-процессы на них", - сказал замдиректора НЭК по развитию рынка и ИТ Андрей Немировский.
В "Укрэнерго" отмечают, что предложенные Smart tech's и IP Systems решения обеспечат управление бизнес-процессами балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг, функционирования системы расчетов и предоставления услуг оператора системы передачи на европейском уровне, в полном соответствии с требованиями ENTSO-E. Siemens выступит поставщиком модуля с функциями прогнозирования на основе субподряда. Такие технологии уже используются в Австрии, Венгрии, Казахстане, Македонии и Швейцарии.
Как сообщалось, внедрение балансирующего рынка электроэнергии предусмотрено законом "О рынке электроэнергии Украины".
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.
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